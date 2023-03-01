غوتيرش يؤكد للرئيس رشيد دعم الامم المتحدة للنازحين والحكومة العراقية

2023/03/01 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، اليوم الأربعاء، دعم منظمته للنازحين والحكومة العراقية، فيما اشاد بالاستقرار الأمني الذي يشهده البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخير، استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والوفد المرافق له، والذي ضم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".

وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء، الجهود المتحققة لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، وآليات عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق، والدور الذي تضطلع به إلى جنب الجهود الوطنية ودور المنظمات والدول الصديقة في دعم النازحين والمهجرين".

وأكد الرئيس رشيد "تطلّع العراق إلى دعم المجتمع الدولي والتعاون والعمل المشترك للاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية للعوائل النازحة".

ولفت رئيس الجمهورية الى أن "هناك آلاف العوائل النازحة تعيش أوضاعا مأساوية ومعقدة جدا ونأمل بالتعاون مع الأمم المتحدة لحسم هذا الملف الإنساني بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم وإعادة إعمار مدينة سنجار طبقا لاتفاقية سنجار".

وفي جانب آخر، أشار رشيد الى أن "العراق يعد من أكثر البلدان تأثرا بالتغيرات المناخية حيث يعاني من شحة المياه والجفاف والتصحر مما انعكس سلبا على أوجه الحياة المختلفة"، مضيفا أن "العراق يسعى للحصول على حصة مائية عادلة".

وفي ذات السياق، أعرب رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره للأمين العام للأمم المتحدة على دعوته للحضور والمشاركة في مؤتمر المياه من أجل التنمية المستدامة، متمنيا للمؤتمر النجاح وأن يسهم في معالجة مشكلة شحة المياه.

وتحدث رشيد بحسب البيان عن "البرنامج الحكومي الطموح الذي يشمل ترسيخ الأمن والاستقرار، وكبح الفساد وإعادة إعمار البنى التحتية وتقديم أفضل الخدمات الضرورية للعراقيين، وخلق فرص استثمارية جيدة لتشغيل المعامل والمصانع وإيجاد فرص عمل جديدة".

وأوضح أن "هناك جهودا مستمرة لإدامة الحوار بين الإقليم والحكومة الاتحادية، من أجل التفاهم ووضع الحلول الناجعة، وكذلك العمل على الاتفاق لإقرار قانون النفط والغاز".

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن "سعادته لزيارة العراق التي وصفها بالزيارة الأفضل، كما عبّر عن سروره بلقاء رئيس الجمهورية"، مشيدا بـ "ما لمسه من حالة الاستقرار الأمني في البلاد والجهود التي يبذلها الرئيس لتخفيف معاناة النازحين".

وأكد غوتيرش أن "الأمم المتحدة تقف إلى جانب العراق وتدعم كل المساعي والجهود لحماية أمنه واستقراره"، مشيرا إلى "التزام المنظمة الدولية في تقديم الدعم للنازحين وإنهاء معاناتهم الإنسانية".

وعبّر غوتيرش عن سعادته لمشاركة العراق في مؤتمر المياه في نيويورك، لافتا إلى أن "الظروف في العراق قد تغيرت الآن نحو الأفضل"، مؤكداً أن "العراقيين متحدون وبوحدتهم وتعاونهم يحولون دون التدخلات الأجنبية، وان الأمم المتحدة داعمة للحكومة العراقية".

وتابع البيان أن "الجانبين بحثا آخر المستجدات والتطورات السياسية والجهود المبذولة لتعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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