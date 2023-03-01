2023/03/01 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، أن للصيدلي المتقاعد حقوقاً تقاعدية له ولعياله حتى إذا تجنس بجنسية غير عربية.

وذكرت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "تعدد الجنسية للعراقي حق دستوري مكفول بموجب احكام المادة (18 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام (2005) وان المادة (السادسة والعشرين /1) من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم (44 لسنة 1970) حرمت الصيدلي المتقاعد من الحقوق التقاعدية له ولعياله إذا تجنس بجنسية غير عربية".

وأضاف أن "المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية النص القانوني المذكور آنفاً لتعارضه مع احكام دستور جمهورية العراق وفقاً لما جاء في المادة (18)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية: للصيدلي المتقاعد حقوق تقاعدية حتى اذا تجنس بجنسية غير عربية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية: للصيدلي المتقاعد حقوق تقاعدية حتى اذا تجنس بجنسية غير عربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).