وداعاً للكبسة.. الوجبات الصحية تلقى رواجاً في السعودية

2023/03/01 | 14:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض: أ ف ب عوضاً عن تناول الكبسة بالأرز المشبع بالدهون مع زملائه في مقر العمل، بات السعودي عاصم الشمري يسير إلى مطعم قريب لتناول وجبة صحية، في توجّه جديد في المملكة التي تعاني معدل سمنة ضمن الأعلى عالمياً.ولطالما … Readmore

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