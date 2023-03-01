الإمارات تطلق محطات وقود بالذكاء الاصطناعي.. كيف تعمل؟

2023/03/01 | 14:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت “أدنوك للتوزيع”، عن طرح أحدث خدماتها باسم “أدنوك فل آند غو”، لتصبح بذلك أول موزع وقود على مستوى المنطقة يطرح هذه التقنية المبتكرة في محطات الخدمة.وبواسطة التقنية سيصبح بالإمكان التعرف على السيارة وتذكر نوع الوقود المفضل لديك، وستتوفر الخدمة … Readmore

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