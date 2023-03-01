تركيا.. إردوغان يؤكد أن الانتخابات ستقام في موعدها رغم الزلزال

2023/03/01 | 14:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا ستجرى يوم 14 مايو المقبل كما هو مخطط له، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي.

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