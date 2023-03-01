2023/03/01 | 14:48 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة معلمي ذي قار لاذاعة الناصرية: المعلمون بحاجة لأبنية مدرسيَّة تلائم الواقع التدريسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/01 | 14:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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