هزة أرضية تضرب قضاء القائم بمحافظة الأنبار

2023/03/01 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أفاد مصدر محلي، اليوم الاربعاء، بحدوث هزة ارضية في قضاء القائم شمال غرب محافظة الانبار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "هزة ارضية ضربت قضاء القائم شمال غرب محافظة الانبار".

واضاف أنه "تم الشعور بالهزة من قبل المواطنين بشكل واضح في القضاء".

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