آذار..  زلازل بلا أمطار

2023/03/01 | 15:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمزة مصطفى في موروثنا الشعبي يصنف آذار بأنه شهر الزلازل والامطار.لا اعرف ان كان السجع في متوالية آذارـ امطار تغلب مجازيا على حقيقة جغرافية مناخية لا علاقة لها لا بجناس ولا طباق بقدر ماتدخل في عملية توليد الأمثال كجزء من تقاليد الشعوب.مع ذلك فإن الثابت مناخيا أن شهر آذار في العراق هو من […]

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