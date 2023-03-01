لا زلازل جديدة في مصر.. بل

2023/03/01 | 15:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، في مصر، تسجيل محطاته التابعة له أي زلازل في نطاق القاهرة الكبرى، الأربعاء، بعد تلقيه عدة تقارير من مواطنين تفيد بشعورهم باهتزازات واضحة.

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