اكثر من 7 مليار دولار.. إيرادات العراق من النفط الخام خلال شباط 2023

2023/03/01 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم

الأربعاء، عن الاحصائية الاولية

للكميات المصدرة من النفط الخام

والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي،

مشيرة الى انها بلغت (7.081) مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان، ت

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