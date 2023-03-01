المحكمة الاتحادية العليا: على الدولة الالتزام برعاية المتقاعدين

2023/03/01 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم

الأربعاء، على وجوب التزام الدولة

بتوفير العيش الكريم لرعاياها من

المتقاعدين.

وقال إعلام المحكمة في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن تعدد الجنسية للعراقي

حق دستوري

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