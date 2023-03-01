2023/03/01 | 15:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ohEfZpj_6pg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | المؤتمر الصحفي المشترك لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | المؤتمر الصحفي المشترك لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).