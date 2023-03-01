2023/03/01 | 15:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت لجنة التعليم النيابية، اليوم الأربعاء، استضافة وزيري المالية والتعليم العالي.وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “لجنة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا برئاسة النائب عادل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة التعليم تقرر استضافة وزيري المالية والتعليم العالي المركز الخبري الوطني.

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