2023/03/01 | 15:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني خاطب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الموافقة على تحويل قراء المقاييس على الملاك الدائم، وتضمينهم في الموازنة 2023.وذكر بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



المندلاوي يخاطب السوداني لتحويل قراء المقاييس على الملاك الدائم المركز الخبري الوطني.

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