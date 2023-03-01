البنك المركزي يقترب من اختتام اسبوعه بمبيعات تلامس الـ750 مليون دولار

2023/03/01 | 15:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بلغت مبيعات البنك المركزي اليوم الاربعاء اكثر من 140 مليون دولار شكلت الحوالات الخارجية اكثر من 71% منها.

واظهرت نافذة بيع العملة لليوم الاول من شهر اذار، بيع اكثر من 140.3 مليون دولار، شكلت الحوالات الخارجية منها اكثر من 99.8 مليون دولار لغرض الاستيراد، اما المبيعات النقدية فقد بلغت 40.5 مليون دولار.

وتشكل مبيعات يوم الاربعاء مع الايام الثلاثة الماضية للاسبوع الحالي، اكثر من 644 مليون دولار، وسط توقعات بان يختتم الاسبوع الحالي يوم غد الخميس بمبيعات تبلغ قرابة 750 مليون دولار، في ارتفاع كبير عن الاسابيع الماضية.

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