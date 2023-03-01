2023/03/01 | 15:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، عن تطلعه لمشاركة العراق في مؤتمر المياه الذي سيعقد الشهر الحالي، فيما دعا المجتمع الدولي لدعم العراق بمعالجة التحديات البيئة وتنويع الاقتصاد.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني: "سعيد بزيارة العراق مجدداً، ونراه اليوم مختلفاً"، مؤكداً أن "زيارته إلى بغداد تأتي للتأكيد على التضامن ودعم الأمم المتحدة للعراق".

وأضاف: "يشجعني تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبرنامجها الإصلاحي"، مثمناً "التزام رئيس الوزراء في معالجة التحديات التي تواجهها البلاد بما فيها محاربة الفساد وتحسين الخدمات وتنويع الاقتصاد".

وأكد أن "الأمم المتحدة مستعدة لدعم جهود الحكومة العراقية في محاربة الفساد وتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل".

وأعرب عن تطلعه "لمشاركة العراق في مؤتمر المياه الذي سيعقد الشهر الحالي"، مشيراً إلى أن "العراق من بين الدول الأكثر تاثراً بالتغيرات المناخية".

ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي إلى "دعم العراق في معالجة التحديات البيئية وتنويع الاقتصاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش: مستعدون لدعم جهود الحكومة العراقية بمحاربة الفساد وتنويع الاقتصاد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيريش: مستعدون لدعم جهود الحكومة العراقية بمحاربة الفساد وتنويع الاقتصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).