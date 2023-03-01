محافظها يشيد بالدور الأمريكي في

2023/03/01 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السفيرة الأمريكية لدى العراق،

آلينا رومانوسكي، اليوم الأربعاء، عن

أسباب زيارتها إلى محافظة نينوى، فيما

أشارت إلى أن الولايات المتحدة تركز على

دعم جهود إعادة إعمار مدينة الموصل.

جاء ذلك، خلال مؤت

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