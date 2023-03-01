بريغوجين: “فاغنر” تمتلك 20 قمرا صناعيا ولا تحتاج لشراء صور الأقمار الصناعية من الدول الأخرى

2023/03/01 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى رجل الأعمال الروسي، يفغيني بريغوجين، صحة تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، باستخدام شركة “فاغنر” العسكرية، صور من الأقمار الصناعية التابعة لشركة Spacety Co الصينية.

وأوضح بريغوجين عبر “تلغرام”، أن شركة “فاغنر” ليست بحاجة لشراء صور الأقمار الصناعية من الدول الأخرى، فهي تمتلك 20 قمرا صناعيا منذ ما يقارب العام ونصف العام”، مشيرا إلى امتلاكها أقمار صناعية تعمل بأنظمة الرادار للاستشعار عن بعد، وأقمار مراقبة.

وأضاف بريغوجين، أن شركة “فاغنر” العسكرية الخاصة، تراقب جميع دول العالم، باستخدام أقمارها الصناعية، بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية.

جاء ذلك تعليقا على ادعاءات مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبرينك، والتي تفيد بأن شركة Spacety Co الصينية، تمد شركة “فاغنر” بصور الأقمار الصناعية التي بحوزتها، حول الصراع في أوكرانيا.

المصدر: RT

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