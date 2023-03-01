عشية انطلاق القمة الوزارية لـG20 في الهند.. لافروف يعقد عددا من الاجتماعات الثنائية 

2023/03/01 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سلسلة لقاءات مع نظرائه اليوم الأربعاء على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في الهند الذي ينطلق غدا الخميس.

وعقد لافروف لقاء صباح اليوم مع وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، ومن المنتظر أن يلتقي أيضا كلا من نظيريه التركي مولود تشاووش أوغلو والبرازيلي وماورو فييرا.

وكان لافروف وصل إلى العاصمة الهندية مساء الثلاثاء للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي سيعقد تحت رئاسة الهند غدا بمشاركة نحو 40 وفدا، حسبما أعلن النائب الأول لوزير الخارجية الهندي فيناي موهان كفاترا في مؤتمر صحفي اليوم.

وأشار كفاترا إلى أن هذا الحدث سيكون من أكبر اجتماعات وزراء الخارجية التي تستضيفها دول خلال رئاستها لمجموعة العشرين.

وسيترأس وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار جلستين خلال هذه القمة، ستركز أولاهما على التعددية وقضايا الغذاء والطاقة، بينما ستركز الثانية على أربع أو خمس قضايا رئيسية منها التهديدات الجديدة والناشئة، بما فيها مكافحة الإرهاب والمخدرات، حسبما أفاد فكاترا.

المصدر: “تاس

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