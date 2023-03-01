مكتب الصدر يعلن توجيهاته بشأن حملة

2023/03/01 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، حزمة توجيهات جديدة بشأن حملة "الغطاء الاخضر" التي اطلقها الصدر يوم امس بمناسبة شهر (عيد الشجرة).

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب الصدر وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أن بناءً على ما جاء في تغريدة الصدر بضرورة التشجير والحثّ على الزراعة لتقليل أضرار العواصف والتلوث البيئي، اطلق المكتب الخاص حملة الغطاء الأخضر في شهر آذار وهو شهر (عيد الشجرة)"

واوضحت أن الحملة تشمل المنازل والمحال التجارية والمدارس وبالتنسيق مع إداراتها.

أدناه نص الوثيقة:

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