الحشد: اختفاء 5 اشخاص بصحراء النخيب في الانبار خلال جمعهم للكمأ

2023/03/01 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

كشف نائب قائد الحشد الشعبي في الانبار اللواء طارق العسل، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل خطف 5 اشخاص بينهم منتسبين في صحراء مدينة النخيب.

وقال العسل، لـ(بغداد اليوم)، إنه "اختطف 5 اشخاص في صحراء النخيب الواقعة بين محافظتي الأنبار وكربلاء، اثناء قيامهم بجني الكمأ منذ 4 أيام"، مشيراً الى أن "اختفائهم يؤكد انه تم مقتلهم دون الحصول على جثثهم او أية معلومات أخرى حتى الان".

وأضاف أن "الأشخاص المختطفين هم من سكنة قضاء الرطبة ناحية النخيب التابعة إداريا الى محافظة الانبار".

وأشار الى أن "الاشخاص فقد اثرهم في منطقة تقع بين الابيض والصفاوية التي تبعد عن ناحية النخيب 150كم غرباً، والحادث ضمن قاطع مسؤولية لواء الحدود الخامس".

وتشهد محافظات الانبار خلال الفترة الأخيرة، الكثير من الخروقات الأمنية، بفعل حركة عناصر "تنظيم داعش" في مناطق متفرقة من المحافظة.

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