المدير العام للأمن اللبناني يدعو إلى الوحدة الوطنية

2023/03/01 | 15:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، اليوم الأربعاء، إلى الوحدة الوطنية ونبذ العنف والكراهية لإعلاء شأن لبنان، مؤكداً أن الحريةُ هي ضمانةُ لبنان التعدّدي، والمتنوّع سياسياً وطائفياً وثقافياً ومناطقياً.

وقال اللواء ابراهيم في احتفال خلال وضعه حجر الأساس لمبنى دائرة أمن عام بيروت الجديد قبل يوم من إحالته إلى التقاعد: “لا معنى للبنان من دونِ حريةٍ ولا وجودَ لهُ، ولا حياةَ للبناني خارجَ فضاءِ الحرية”.

وأضاف أنه “بالحريةِ انتصرنا على الإرهابِ والفتنِ وعلى كلِّ معادٍ للوطن، وبالحريةِ انتصرنا على العدو الاسرائيلي، وبالحريةِ يجب أن نُحصّنَ وحدتَنَا اللبنانية ونُعيدَ البناءَ على اسسٍ ثابتة، ومن دونِها سيسهُلُ على الأعداءِ معاودةُ الكرّةِ لاخضاعِ لبنانْ واللبنانيينْ ووضعهم أمامَ واقعٍ يرفضونَهُ في كنههِ وفي كلِّ أسبابه”.

يذكر أن اللواء ابراهيم يحال إلى التقاعد في الثاني من مارس(أذار) الجاري ، ويتسلم العميد الياس البيسري مهمة المدير العام للأمن العام بالوكالة.

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