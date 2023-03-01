سفن مستدامة.. ما هي أكثر الرحلات البحرية الصديقة للبيئة في العالم؟

2023/03/01 | 16:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو مفهوم الإبحار "الأخضر" بالنسبة لبعض المسافرين الذين يفضلون الرحلات البحرية ويهتمون بالبيئة، بمثابة أمر غير منطقي.واليوم، تسعى بعض الخطوط بشدة لتحقيق أهداف إزالة الكربون من خلال الاختراقات التكنولوجية، خصوصًا في ما يتعلّق بالوقود البديل الأنظف، والبنية التحتية الأكثر مراعاة للبيئة في الموانئ.

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