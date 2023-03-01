السوداني: لدينا مواقع مدرجة بلائحة التراث العالمي مهددة بسبب شح المياه (فيديو)

2023/03/01 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

اليوم الأربعاء، العمل على الإعداد

لمؤتمر بغداد بنسخته الثالثة وفق رؤية

الحكومة الجديد، فيما اشار الى ان مواقع

مدرجة في لائحة التراث العالمي مهددة

بسبب شح المياه.

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