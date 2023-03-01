غوتيريش: نتطلع لمشاركة العراق في مؤتمر المياه الذي سيعقد الشهر الحالي (فيديو)

2023/03/01 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام للأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش، اليوم الاربعاء، على

التطلع لمشاركة العراق في مؤتمر المياه

الذي سيعقد الشهر الحالي، فيما دعا

المجتمع الدولي لدعم العراق بمعالجة

التحديات البيئة وتنويع ال

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