هيئة المنافذ تتفق مع وفد برلماني لإجراء زيارات ميدانية لمنافذ السليمانية

2023/03/01 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم

الأربعاء، الاتفاق مع وفد برلماني

لإجراء زيارات ميدانية لمنافذ

السليمانية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "رئيس هيأة المنافذ اللواء

عمر عدنان الوائ

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