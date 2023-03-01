ارتفاع سعر الدولار في بغداد وكردستان مع الاغلاق

2023/03/01 | 16:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاربعاء، مع إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل .

وقال مصدر مطلع، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 156200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 155500 الف دينار مقابل 100 دولار.

واشار المصدر الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 157250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 155250 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا فيها حيث بلغ سعر البيع 158000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 157000 دينار مقابل 100 دولار.

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