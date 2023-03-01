رئيس الجمهورية يصل إلى أذربيجان

2023/03/01 | 16:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، إلى أذربيجان للمشاركة في (اجتماع مجموعة الاتصال على مستوى القمة لحركة عدم الانحياز للتعافي لما بعد جائحة كورونا).وقالت رئاسة الجمهورية في بيان انه “كان في استقبال الرئيس في مطار حيدر علييف في باكو النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب عبدالله أوغلو أيوبوف وعدد من المسؤولين”.

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