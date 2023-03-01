2023/03/01 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1cmCLHYlZh8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي ينفجر باكيا .. لم يستطع تمالك نفسه .. والسبب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي ينفجر باكيا .. لم يستطع تمالك نفسه .. والسبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).