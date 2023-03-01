الإعمار تعلن المباشرة بتنفيذ الممر الثاني لطريق يربط ثلاث محافظات

2023/03/01 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت دائرة الطرق والجسور في كركوك إحدى دوائر وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، الأربعاء، عن المباشرة بتنفيذ مشروع طريق يربط ثلاث محافظات.

وقالت مديرة الدائرة منى شهاب أحمد، إن "الشركة المنفذة لمشروع الممر الثاني الرابط بين محافظة كركوك ونينوى وبيجي، ضمن ميزانية تنمية الأقاليم وبكلفة أكثر من 14 مليار دينار عراقي، باشرت أعمالها الخاصة بتحديد الطريق بمرحلته الأولى من جسر تل الورد وصولاً إلى الطريق المار باتجاه قضاء الحويجة ولمسافة 27 كم بعد أن تم تقسيم الطريق إلى ثلاثة مقاطع".

وأشار أحمد في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إلى أن "الشركة استطاعت بوقت قياسي إنجاز الأعمال الأولية الترابية الخاصة بفتح وتحديد مسار الطريق".

وأضافت، أن "المشروع يعد من المشاريع المهمة كونه يسهم في تسهيل الحركة التجارية بين كركوك ونينوى وصلاح الدين مروراً بناحية الزاب وقضاء الحويجة، فضلاً عن تسهيل حركة القطعات العسكرية وتقليل الحوادث المرورية"، مبينة أن "المشروع من ضمن الخطط الاستراتيجية التي اتبعتها إدارة كركوك في تطوير الطرق الرئيسة مع المحافظات وإنشاء ممرات ذهاب واياب بدلاً من الممر الواحد".

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