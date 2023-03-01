وزير المالية تبحث مع وفد برلماني أهم برامج مسودة موازنة 2023

2023/03/01 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحثت وزير المالية طيف سامي مع وفد نيابي، الأربعاء، أهم البرامج التي تتضمنها مسودة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023.

وجاء في بيان لوزارة المالية، إن "وزير المالية طيف سامي محمد استقبلت وفداً من أعضاء مجلس النواب العراقي ضم كلاً من (سميعة غلاب/ عائشة المساري/ زيتون الدليمي/ كامل العكيلي/ أحمد رشيد السلمان / يوسف الكلابي)".

وأضاف البيان، أن "وزير المالية أعربت خلال اللقاء عن تقديرها لجهود تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك ما بين ‏المؤسستين التشريعية والتنفيذية، على النحو الذي يضمن تحقيق أهداف المنهاج الحكومي الذي أقره مجلس النواب، ومن شأنه تقديم الخدمات للمواطنين ولمختلف الشرائح وإنجاز المشاريع التنموية لمصلحة الاقتصاد الوطني".

وتابع البيان، "كما شهد اللقاء مناقشة أهم المحاور المتعلقة بالجوانب المالية والاقتصادية، والتركيز على ضرورة مضاعفة الجهود ما بين وزارة المالية واللجنة المالية البرلمانية، فضلاً عن بحث أهم البرامج التي تتضمنها مسودة مشروع قانون الموازنة المقبلة، والوصول إلى رؤى مشتركة بهدف إنضاج القوانين اللازمة لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للاقتصاد العراقي".

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