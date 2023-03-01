الداخلية تكشف حقيقة وجود اوامر باغلاق محال بيع الخمور في العراق

2023/03/01 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن حقيقة الاوامر بإغلاق محال بيع الخمور في عموم العراق.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، في حديث خص به ( بغداد اليوم)، انه "لم ترد الينا اي تعليمات رسمية بإغلاق محال بيع الخمور سواء في بغداد او بقية المحافظات العراقية"، لافتاً الى اننا "سننفذ اي قرار يصدر من جهة تشريعية او قضائية"، منوهاً الى ان "الانباء المتداولة بهذا الخصوص غير دقيقة".

وكانت صحيفة الوقائع العراقية (الصحيفة الرسمية للدولة العراقية) قد نشرت في الثاني والعشرين من شهر شباط الماضي، قانون (واردات البلديات) الذي يتضمن في المادة 14 حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية الذي يعتبر نافذاً بدءاً من نشره في الصحيفة الرسمية.

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