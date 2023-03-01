السوداني: نتطلع لمزيد من الدعم الأممي

2023/03/01 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن العراق يتطلع لمزيد من الدعم الأممي.

وقال السوداني في تغريدة له اطلعت عليها (بغداد اليوم) "نثمن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش ونشكره على كلماته في دعم العراق"، مشيرا الى انها "كانت مناسبة للتأكيد على استراتيجيتنا في الإصلاح والتنمية ومكافحة الفساد".

واضاف "نتطلع لمزيد من الدعم الأممي لمواجهة التحديات المناخية ومعالجة ملف النازحين".

أدناه نص التغريدة:

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