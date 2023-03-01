2023/03/01 | 17:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُوفي نجم منتخب فرنسا السابق، جوست فونتين، عن عمر يناهز 89 عامًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يملك رقمًا قياسيًا مماثلا لميسي في كأس العالم.. الفرنسي جوست فونتين يفارق الحياة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يملك رقمًا قياسيًا مماثلا لميسي في كأس العالم.. الفرنسي جوست فونتين يفارق الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).