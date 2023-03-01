2023/03/01 | 17:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، اليوم الأربعاء، عن وجود طريق ترابي يمر بكركوك و السليمانية وصولاً الى أربيل يُهرب من خلاله الدولار الى تركيا.وقال طالباني في كلمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طالباني يكشف عن وجود “طريق ترابي” يهرب الدولار من خلاله لتركيا المركز الخبري الوطني.

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