القوة الجوية يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في بطولة العرب

2023/03/01 | 17:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى فريق القوة الحوية، دعوة رسمية للمشاركة في بطولة العرب للأندية.وقال مصدر في النادي في تصريح خص به “ايرث نيوز” إن “نادي القوة الجوية الرياضي تلقى دعوة رسمية للمشاركة في بطولة اندية العرب للابطال لكرة القدم”.وأضاف أن “إدارة النادي وافقت على المشاركة في البطولة وستعلن في بيان رسمياً قريباً”.يذكر أن الشرطة هو […]

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