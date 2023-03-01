2023/03/01 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

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مديرية شؤون الجوازات تعلن عن ايقاف عمل منظومة اصدار جوازات السفر ليوم غد الخميس 2/3/2023 فقط ، استعداداً لانطلاق الجواز الالكتروني.

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