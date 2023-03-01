2023/03/01 | 17:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: g-eWUckv4A0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نزاع عشائري في محافظة ميسان يسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة وسبب النزاعِ هو كلب - برنامج المنصة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نزاع عشائري في محافظة ميسان يسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة وسبب النزاعِ هو كلب - برنامج المنصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).