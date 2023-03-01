بالصور.. هكذا أصبحت ثلوج كردستان قبلة سياحية للعراقيين

2023/03/01 | 17:45 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزخر محافظات إقليم كردستان بأجواء شتوية تستهوي العراقيين من المحافظات الأخرى، للإقبال على الاستمتاع بأجواء الثلوج التي تغطي قمم الجبال وسفوحها في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

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