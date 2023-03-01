2023/03/01 | 17:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بالقبض على 10 اشخاص بينهم 6 نساء بتهمة الاتجار بالبشر في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم نساء.. الإطاحة بـ10 متهمين بالاتجار بالبشر في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم نساء.. الإطاحة بـ10 متهمين بالاتجار بالبشر في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).