2023/03/01 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الجوازات، اليوم الأربعاء، إيقاف إصدار جوازات السفر بدءاً من يوم غد الخميس. وذكرت المديرية في بيان مقتضب تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أنه” تم ايقاف عمل منظومة اصدار جوازات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استعداداً لانطلاق الجواز الالكتروني..



الداخلية توقف إصدار جوازات السفر غداً المركز الخبري الوطني.

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