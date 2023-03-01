مغنِ بريطاني شهير يكشف عن إصابة زوجته بورم أثناء فترة حملها

2023/03/01 | 18:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف إد شيران عن إصابة زوجته، شيري سيبورن، بورم أثناء حملها بطفلها الثاني.وقال المغني وكاتب الأغاني البريطاني إن سلسلة من الأحداث، في بداية العام الماضي، قد غيّرت حياته، وصحته العقلية، وطريقة عرضه للموسيقى والفن.

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