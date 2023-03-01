2023/03/01 | 18:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zdyfob7ab2E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في ذكرى عيدهم ,الحكومة تتعهد بتوفير سكن آمن للمعلمين والنهوض بواقع المدارس..وملفات اخرى في نشرة ال 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في ذكرى عيدهم ,الحكومة تتعهد بتوفير سكن آمن للمعلمين والنهوض بواقع المدارس..وملفات اخرى في نشرة ال 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).