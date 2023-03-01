برلماني يدعو السوداني لاستبدال محافظ البنك المركزي: افشل من سابقه

2023/03/01 | 18:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب عن كتلة الصادقون ، عدي عواد ، الأربعاء، أن الحكومة فشلت في التعامل مع ملفي المياه و العملة ، داعياً رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى تغيير و زير الموارد المائية و محافظ البنك المركزي و وضع خطط ناجعة لأحتواء هذه الازمات .

و قال عواد في تغريدة على “تويتر” ، ان الحكومة الحالية رغم نجاحها في كثير من الملفات الا انها فشلت في ملف العملة والمياه ، مبينا ان تغيير محافظ البنك المركزي كانت خطوة جيدة ولكن تم استبدالة بمن هو افشل منه .

و اضاف ، اما وزير الموارد المائية فهو ينتظر ذوبان الثلوج ، معتبرا ان هذين الشخصيتين سبب لفشل حكومة السوداني وعلية ان يستعجل بتغييرهم ووضع خطط سريعة وعاجلة .

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