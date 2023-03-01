نصفها من النساء.. القبض على عصابة تتاجر بالاعضاء البشرية في بغداد

2023/03/01 | 18:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت قوة من الشرطة الاتحادية، القبض على عصابة من 10 افراد متورطين بتجارة الاعضاء البشرية.

وقالت الشرطة الاتحادي في بيان انه “وفق مذكرة قبض قضائية، وبجهد أمني متميز، القت قوة من اللواء التاسع عشر شرطة اتحادية وبالتعاون مع مفارز الجهد الاستخباري ومكتب تحقيقات مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية القبض على عصابة مكونة من 5 رجال و 5 نساء”.

واضافت ان “المعلومات الأمنية بعد التحري والمتابعة الدقيقة أكدت تورطهم بتجارة الأعضاء البشرية ، حيث القي القبض عليهم ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الشعب ببغداد وتم إحالتهم اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.

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