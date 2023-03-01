توجيه قضائي للداخلية والصحة بشأن المخدرات

2023/03/01 | 18:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن رئيس لجنة اتلاف المخدرات، القاضي صهيب دحام، اليوم الأربعاء، عن توجيه وزارتي الصحة والداخلية بإتلاف المخدرات أولاً بأول.

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