2023/03/01 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش: أبعث رسالة من العراق إلى الدولة كافة لإعادة مواطنيها من مخيم الهول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيريش: أبعث رسالة من العراق إلى الدولة كافة لإعادة مواطنيها من مخيم الهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).