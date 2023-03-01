بعثة الاتحاد الأوروبي: معدل بطالة الشباب في العراق يبلغ 36%

2023/03/01 | 18:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت بعثة الاتحاد الأوربي للعراق، اليوم الأربعاء، دعمها لجهود الحكومة العراقية في توفير فرص العمل ولا سيما للشباب.

وقالت رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوربي للعراق بابرا إبجر في كلمة لها خلال حفل إطلاق منصة "مهن"، "نجتمع اليوم لإطلاق هذه المنصة المتفاعلة، التي تمثل إنجازاً مهماً لجميع العراقيين ومعلماً مهماً في تعاوننا مع العراق بالنسبة للاتحاد الأوروبي وكذلك أوروبا وجميع أعضاء الاتحاد خاصة".

وأشارت، إلى أن "الهدف المركزي من تعاوننا مع العراق هو خلق فرص عمل محترمة لجميع العراقيين وبالأخص الشباب وتبقى جودة العمل هي أحد الأشياء الرئيسية".

وأضافت، "في العراق هناك تحديات كبيرة ومتعددة وقلة فرص العمل واحدة من أكثر المخاطر على الاستقرار الاجتماعي وبالنسبة للشباب فإن عدم توفر عمل للبعض منهم يعد محركا رئيسيا للهجرة غير المنتظمة إلى الاتحاد الأوروبي".

وأكدت إبجر أن "معدل النفوس مقارنة بالتوظيف وفقاً لمسوح سوق العمل التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء تبين أن الاقتصاد العراقي يقدم وظائف بنسبة 33% ‎للأشخاص الراغبين بالعمل وهي نسبة قليلة للغاية مقارنة بالبلدان المجاورة، إذ أن النسبة تكون 60% تقريبا لديهم، وهذا يترجم المعدل العالي لبطالة الشباب العراقي والذي يشكل 36%".

وتابعت أنني "أود أن أعبر عن قلقنا كذلك لوجود نسبة بطالة عالية لدى النساء العراقيات والتي تمثل 62% ونحن ندرك أن التحديات الاقتصادية المستمرة في السنوات السابقة قد كبرت من المشكلة وكذلك كان لها دور سلبي في هيكلة مشاكل الاقتصاد والنفط العراقي".

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