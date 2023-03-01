المالية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين 

2023/03/01 | 18:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية، الأربعاء، المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر آذار الحالي.

وقالت الوزارة في بيان، إن "دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت اليوم بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آذار الحالي".

وأكدت الوزارة على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية، "الإسراع في استكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الإلكتروني"، داعية المتقاعدين كافة المدني والعسكري ممن تصلهم رسائل نصية إلى "مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".

في الأثناء، أعلن مصرفا الرافدين والرشيد عن المباشرة توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آذار عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

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