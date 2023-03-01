2023/03/01 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، العثور على عبوات ناسفة معدة للتفجير ومواد تستخدم في صناعة العبوات شرق صلاح الدين.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان”قوة من اللواء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط عبوات ناسفة معدة للتفجير شرق صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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